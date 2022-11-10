Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Коломойський прокоментував націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський прокоментував націоналізацію “Укрнафти”
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
ГоловнаСуспільствоВійна

Нідерланди виділяють 100 млн євро на купівлю військової техніки для України

Кошти спрямують у фонд, який займатиметься закупівлею техніки безпосередньо у виробників. 

Нідерланди виділяють 100 млн євро на купівлю військової техніки для України
Кайса Оллонґрен
Фото: Daily Herald

Нідерланди планують виділити 100 млн євро для фінансування військової техніки українців. Кошти мають спрямувати до нового Міжнародного фонду для України (IFU).

Учасниками цього фонду також є Велика Британія, Данія і Норвегія. Про це повідомили в пресслужбі міністерства оброни Нідерландів. 

Кошти IFU використовуються для закупівлі техніки безпосередньо у виробників, щоб забезпечити її якнайшвидше потрапляння в Україну. Такий підхід дозволяє оптимально використовувати наявний бюджет. Він також визначає та використовує глобальні можливості закупівель. 

"Якби Росія припинила воювати, війни б не було. Якби Україна припинила воювати, не було б України. Міжнародна підтримка України залишається життєво важливою", – зазначила міністерка оброни Нідерландів Кайса Оллонґрен. 

Очікується, що перші контракти укладуть ще в цьому році, а поставки почнуться в першій половині наступного. 

Нагадаємо, минулого тижня Нідерланди оголосили про надання пакету військової допомоги Україні в розмірі 120 млн євро. З цієї суми 45 млн євро виділили для танків Т-72. Перша партія танків прибуде в грудні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також