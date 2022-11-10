Нідерланди виділяють 100 млн євро на купівлю військової техніки для України

Кошти спрямують у фонд, який займатиметься закупівлею техніки безпосередньо у виробників.

Нідерланди планують виділити 100 млн євро для фінансування військової техніки українців. Кошти мають спрямувати до нового Міжнародного фонду для України (IFU).

Учасниками цього фонду також є Велика Британія, Данія і Норвегія. Про це повідомили в пресслужбі міністерства оброни Нідерландів.

Кошти IFU використовуються для закупівлі техніки безпосередньо у виробників, щоб забезпечити її якнайшвидше потрапляння в Україну. Такий підхід дозволяє оптимально використовувати наявний бюджет. Він також визначає та використовує глобальні можливості закупівель.

"Якби Росія припинила воювати, війни б не було. Якби Україна припинила воювати, не було б України. Міжнародна підтримка України залишається життєво важливою", – зазначила міністерка оброни Нідерландів Кайса Оллонґрен.

Очікується, що перші контракти укладуть ще в цьому році, а поставки почнуться в першій половині наступного.

Нагадаємо, минулого тижня Нідерланди оголосили про надання пакету військової допомоги Україні в розмірі 120 млн євро. З цієї суми 45 млн євро виділили для танків Т-72. Перша партія танків прибуде в грудні.