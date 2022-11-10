В окупованому Мелітополі пролунали чотири гучні вибухи, - Федоров

У тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі прогриміли чотири потужні вибухи.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

"Чотири гучні вибухи, які чуло все місто", - написав він.

Наразі, за словами міського голови, уточнюються деталі.

Нагадаємо, 3 листопада в Мелітополі пролунали вибухи. Пізніше з'ясувалося, що була зруйнована частина захопленого росіянами заводу “Рефма”, де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.

Як раніше повідомлялося, росіяни намагаються перетворити окуповане місто на військову базу. Також окупанти на базі фейкового університету формують загони "Юнармії" - організації, що діє під крилом Міноборони РФ і готує "гарматне м'ясо" для армії окупантів.