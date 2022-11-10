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В окупованому Мелітополі пролунали чотири гучні вибухи, - Федоров

Деталі уточнюються.

В окупованому Мелітополі пролунали чотири гучні вибухи, - Федоров

У тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі  прогриміли чотири потужні вибухи. 

Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

"Чотири гучні вибухи, які чуло все місто", - написав він.

Наразі, за словами міського голови, уточнюються деталі.

Нагадаємо, 3 листопада в Мелітополі пролунали вибухи. Пізніше з'ясувалося, що була зруйнована частина захопленого росіянами заводу “Рефма”, де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.

Як раніше повідомлялося, росіяни намагаються перетворити окуповане місто на військову базу. Також окупанти  на базі фейкового університету формують загони "Юнармії" - організації, що діє під крилом Міноборони РФ і готує "гарматне м'ясо" для армії окупантів.

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