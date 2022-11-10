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Офісну будівлю біля ОП продали донькам міністра часів Януковича майже за безцінь

Квадратний метр обійшовся покупцям по 700$.

Офісну будівлю біля ОП продали донькам міністра часів Януковича майже за безцінь
Головний офіс банку 'Аркада' на вул. Ольгинській 3 у Києві
Фото: google.com/maps/Shevmaxi

Колишній офіс банку "Аркада", який розташований у центрі Києва неподалік від Офісу Президента, придбали за невелику суму доньки ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського.

Про це у своєму Facebook повідомила журналістка-розслідувачка Наталія Седлецька за матеріалами ZN.ua.

Приміщення продав Фонд гарантування вкладів. Кінцевими бенефіціарами фірми, яка отримала офісну будівлю за результатами аукціону, стали доньки Злочевського. Останній перебуває у розшуку.

"Всього по 700$ за квадратний метр, це дешевше ніж вартість квадратного метру в житловому новобуді десь на Троєщині, не говорячи вже про вартість комерційної нерухомості в центрі Києва. Загалом Злочевський заплатить за офісний центр поруч з Банковою менше 10 мільйонів доларів", - зауважила Седлецька.

Нагадаємо, торік у жовтні Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Йому інкримінують організацію спробу підкупу керівництва антикорупційних органів (ч. 3 ст. 27, ч.4 ст. 369 ККУ) для закриття іншого кримінального провадження проти нього.

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