Офісну будівлю біля ОП продали донькам міністра часів Януковича майже за безцінь

Колишній офіс банку "Аркада", який розташований у центрі Києва неподалік від Офісу Президента, придбали за невелику суму доньки ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського.

Про це у своєму Facebook повідомила журналістка-розслідувачка Наталія Седлецька за матеріалами ZN.ua.

Приміщення продав Фонд гарантування вкладів. Кінцевими бенефіціарами фірми, яка отримала офісну будівлю за результатами аукціону, стали доньки Злочевського. Останній перебуває у розшуку.

"Всього по 700$ за квадратний метр, це дешевше ніж вартість квадратного метру в житловому новобуді десь на Троєщині, не говорячи вже про вартість комерційної нерухомості в центрі Києва. Загалом Злочевський заплатить за офісний центр поруч з Банковою менше 10 мільйонів доларів", - зауважила Седлецька.

Нагадаємо, торік у жовтні Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Йому інкримінують організацію спробу підкупу керівництва антикорупційних органів (ч. 3 ст. 27, ч.4 ст. 369 ККУ) для закриття іншого кримінального провадження проти нього.