Упродовж доби російські війська обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, – МВС

Ворожі снаряди забрали життя і травмували цивільне населення, зруйнували оселі.

Поліція Донеччини задокументувала 19 фактів порушення законів і звичаїв війни. Упродовж доби російські війська обстріляли 12 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Ворог вів вогонь по містах Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Лиман, Мар’їнка, смт Велика Новосілка, Північне, села Ласточкине, Новоселівка Перша, Карлівка, Дружба, Павлівка", – йдеться у повідомленні.

Армія РФ атакувала мирне населення з РСЗВ "Град", "Ураган" та артилерії. Ворожі снаряди забрали життя і травмували цивільне населення, зруйнували оселі.

В результаті обстрілів знищено та пошкоджено 27 цивільних об‘єктів, з них – 21 житловий будинок.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Крім того, повідомляється, що співробітники поліції допомогли евакуювати ще 178 людей. Загалом евакуйовано з початку обов’язкової евакуації понад 28 800 осіб, серед них 4464 – діти, 1812 – люди з інвалідністю.

Нагадаємо, головними напрямками удару росіян на сході залишаються Бахмутський і Авдіївський. На Бахмутському окупанти за одну минулу добу провели 12 штурмів.