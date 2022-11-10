У Києві перейменували ще 11 вулиць, назви яких були повʼязаними з росіянами чи СРСР

Більше не буде бульвару Праці і вулиці Ломоносова.

Депутати Київради перейменували ще 11 вулиць, назви яких були повʼязані з Росією чи СРСР. Зокрема, зʼявилася вулиці Катерини Гандзюк – замість Біломорської.

Про це повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко.

Також змінено назви:

вулиця Магнітогорська – вулиця Якова Гніздовського

вулиця Ломоносова – вулиця Юлії Здановської

вулиця Північно-Сирецька – вулиця Віктора Некрасова

бульвар Праці – бульвар Івана Котляревського

вулиця Генерала Карбишева – вулиця Ірини Бекешкіної

вулиця Челябінська – вулиця Пантелеймона Куліша

вулиця Миколи Гастелло – вулиця Бусовогірська

вулиця Маміна-Сибіряка – вулиця Вічова

вулиця Валі Котика – вулиця Віденська

вулиця Іжевська – вулиця Іжкарська.

За словами Кличка, в столиці вже загалом перейменували 204 міські об’єкти.

Голосувати за нові вулиць можна в додатку "Київ Цифровий". Варіанти, що отримають найвищу підтримку, передають на розгляд міських депутатів.

Нагадаємо, в вересні вулицю Московську перейменували на Князів Острозьких. Змінено назви й інших вулиць – тепер вони носять імʼя, зокрема, українських захисників, які загинули у війні проти окупантів, та цивільних жертв, як фоторепортера Левіна.