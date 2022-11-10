У Києві перейменували ще 11 вулиць, назви яких були повʼязаними з росіянами чи СРСР

Депутати Київради перейменували ще 11 вулиць, назви яких були повʼязані з Росією чи СРСР. Зокрема, зʼявилася вулиці Катерини Гандзюк – замість Біломорської.
Про це повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко.
Також змінено назви:
- вулиця Магнітогорська – вулиця Якова Гніздовського
- вулиця Ломоносова – вулиця Юлії Здановської
- вулиця Північно-Сирецька – вулиця Віктора Некрасова
- бульвар Праці – бульвар Івана Котляревського
- вулиця Генерала Карбишева – вулиця Ірини Бекешкіної
- вулиця Челябінська – вулиця Пантелеймона Куліша
- вулиця Миколи Гастелло – вулиця Бусовогірська
- вулиця Маміна-Сибіряка – вулиця Вічова
- вулиця Валі Котика – вулиця Віденська
- вулиця Іжевська – вулиця Іжкарська.
За словами Кличка, в столиці вже загалом перейменували 204 міські об’єкти.
Голосувати за нові вулиць можна в додатку "Київ Цифровий". Варіанти, що отримають найвищу підтримку, передають на розгляд міських депутатів.
Нагадаємо, в вересні вулицю Московську перейменували на Князів Острозьких. Змінено назви й інших вулиць – тепер вони носять імʼя, зокрема, українських захисників, які загинули у війні проти окупантів, та цивільних жертв, як фоторепортера Левіна.