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У Києві перейменували ще 11 вулиць, назви яких були повʼязаними з росіянами чи СРСР

Більше не буде бульвару Праці і вулиці Ломоносова. 

У Києві перейменували ще 11 вулиць, назви яких були повʼязаними з росіянами чи СРСР
Фото: КМДА

Депутати Київради перейменували ще 11 вулиць, назви яких були повʼязані з Росією чи СРСР. Зокрема, зʼявилася вулиці Катерини Гандзюк – замість Біломорської.

Про це повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко. 

Також змінено назви:

  • вулиця Магнітогорська – вулиця Якова Гніздовського
  • вулиця Ломоносова – вулиця Юлії Здановської
  • вулиця Північно-Сирецька – вулиця Віктора Некрасова
  • бульвар Праці – бульвар Івана Котляревського
  • вулиця Генерала Карбишева – вулиця Ірини Бекешкіної
  • вулиця Челябінська – вулиця Пантелеймона Куліша
  • вулиця Миколи Гастелло – вулиця Бусовогірська
  • вулиця Маміна-Сибіряка – вулиця Вічова
  • вулиця Валі Котика – вулиця Віденська
  • вулиця Іжевська – вулиця Іжкарська.

За словами Кличка, в столиці вже загалом перейменували 204 міські об’єкти. 

Голосувати за нові вулиць можна в додатку "Київ Цифровий". Варіанти, що отримають найвищу підтримку, передають на розгляд міських депутатів. 

Нагадаємо, в вересні вулицю Московську перейменували на Князів Острозьких. Змінено назви й інших вулиць – тепер вони носять імʼя, зокрема, українських захисників, які загинули у війні проти окупантів, та цивільних жертв, як фоторепортера Левіна. 

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