З 1 жовтня ЗСУ відновили контроль над 41 населеним пунктом на Херсонщині, зокрема за вчора – в 12, – Залужний

Загальна площа відвойованих територій за цей період становить 1381 кв км.

На Херсонському напрямку з 1 жовтня Збройні сили України просунулися у глибину оборони ворога на 36,5 км.

Про це повідомив у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

“Тільки протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв км території. На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі – 157 кв км”, – поінформував Залужний.

Головнокомандуючий наголосив, що за кожним так званим “жестом доброї волі” противника стоять колосальні зусилля українських військ.

“Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону – це результат наших активних дій”, – зазначив він.

Нагадаємо, військове командування РФ не просило про “зелений коридор” для виведення своїх військових з Херсона.