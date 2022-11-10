Amnesty International звинуватила Росію у злочинах проти людяності, - доповідь

В міжнародній правозахисній організації Amnesty International вважають, що дії російських військ необхідно розслідувати як злочини проти людяності.

Про це йдеться в доповіді Amnesty International.

Зокрема, мова йде про примусове вивезення і депортацію цивільного населення з окупованих територій України.

Звіт організації базується на інтерв'ю з 88 людьми. Більшість із них - цивільні з Маріуполя, а також із Харківської, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Amnesty International зібрала докази того, як російські та контрольовані Росією силовики не залишали багатьом цивільним жодного іншого вибору, окрім як виїзду до РФ або ж на окуповані українські території.

У звіті також задокументовані правопорушення окупантів під час насильницької процедури перевірки цивільних, так званої "фільтрації", коли люди ставали жертвами воєнних злочинів, протиправного утримання і тортур чи інших форм жорстокого поводження.

Правозахисники вказують на те, що російська армія катувала цивільних. Деяких довільно затримували, били, застосовували електрошок та погрожували стратою. Іншим відмовляли в їжі та воді, багатьох утримували в небезпечних умовах і переповнених камерах.

В організації інформують, що в окремих випадках дітей без супроводу, людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які вже встигли дістатися відносно безпечних місць, вишукували та скеровували до окупованих Росією частин Донеччини.

За словами генеральної секретарки Amnesty International Аньєс Калламар, депортацію мирних мешканців з окупованих територій необхідно кваліфікувати і розслідувати як злочин проти людяності.

"Гідні усілякого засудження дії Росії щодо насильницького переміщення та депортації є військовим злочином. Amnesty International вважає, що їх слід кваліфікувати та розслідувати як злочин проти людяності…

Всім, хто зазнав насильницького переміщення і досі незаконно перебуває під вартою, необхідно дозволити виїхати з Росії. Усі винні у скоєнні цих злочинів мають бути притягнуті до відповідальності. Діти, які утримуються в Росії, мають возз'єднатися зі своїми сім'ями, необхідно забезпечити їхнє повернення до районів, підконтрольних українському уряду", - зазначила вона.

Нагадаємо, 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення. В українському офісі організації заявили, що їх не долучили до підготовки скандального звіту, а його голова Оксана Покальчук заявила, що йде з посади.

Зрештою Amnesty International перепросила через свій звіт, однак не відмовилася від скандальних висновків.