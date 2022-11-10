​У МЗС України закликали світову спільноту нейтралізувати співпрацю Росії та Ірану у військовій сфері

Так у міністерстві відреагували на інформацію, що Москва передала Тегерану зразки західної зброї, якою передбачалася як військова допомога нашій державі.

У Міністерстві закордонних справ України закликали світову спільноту нейтралізувати співпрацю Росії та Ірану у військовій сфері.

Відповідну заяву озвучив речник МЗСУ Олег Ніколенко.

Так у МЗС відреагували на публікацію Sky News, в якій ідеться, що Росія передала Ірану зразки західної зброї, яка нібито передбачалася як військова допомога Україні. Натомість РФ отримала дрони-камікадзе.

"Усе озброєння, яке перетинає український кордон, перебуває під пильним контролем уряду України та наших партнерів", - наголосив Ніколенко.

Він підкреслив, що наша держава "продовжує виявляти факти передачі Тегераном іранської зброї Росії, яка використовує її задля війни проти України".

"Іран також нарощує виробництво озброєння, яке може бути використане проти третіх країн на Близькому Сході. Маємо дивитися правді в очі: військова співпраця РФ та Ірану нині загрожує не лише безпеці України, але і миру та безпеці в світі. Критично важливо, аби міжнародна спільнота максимально активізувала зусилля з метою нейтралізації деструктивної взаємодії Росії та Ірану в військовій сфері", - підкреслив речник МЗСУ.

Нагадаємо, українська розвідка виявила дані, що можуть свідчити про доставку ударних безпілотників з Ірану до Росії під час повномасштабної війни, а не до, як стверджує Тегеран. Комплектуючі одного зі збитих БпЛА Mohajer-6 були виготовлені в лютому.

Секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев днями прибув до Тегерана, ймовірно, щоб обговорити потенційний продаж РФ іранських балістичних ракет.