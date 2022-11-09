В Україні зміниться концепція уряду: замість 20 міністерств стане 14, – ZN.ua

В Україні переформатують Кабінет міністрів. Запланована поява Центру уряду, який буде підпорядковуватися премʼєр-міністру, також обʼєднають деякі міністерства.

За даними ZN.ua, відповідної згоди було досягнуто на нараді в президента України Володимира Зеленського за участі голови уряду, віцепремʼєрів та кількох міністрів. На цій нараді узгодили концепцію побудови Кабміну.

"У новій структурі уряду буде, вірогідніше за все, 14 міністерств замість поточних 20", – зазначили журналісти.

Міністерство розвитку громад і територій, міністерство інфраструктури та Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій обʼєднають в міністерство розвитку інфраструктури і територій.

Мінкультури та інформаційної політики отримає функції щодо євроантлантичної інтеграції і стане міністерством євроінтеграції, культури та інформаційної політики.

Міністерство економіки, міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і міністерство аграрної політики та продовольства обʼєднають у Міністерство економічного розвитку.

Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) обʼєднають у міністерство цифрової трансформації.

Міністерство у справах ветеранів і міністерство соціальної політики – у міністерство у справах ветеранів і соціальної політики.

Міністерство екології змінить назву на Міністерство екології та природних ресурсів.

Без змін залишаються: Міненергетики, МЗС, МВС, МОЗ, Міноборони, Мінфін, Мінʼюст і Міносвіти і науки.

Також передбачено скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, подекуди – більш ніж удвічі.

У центральних апаратах міністерств – з 9 200 до 2 800 співробітників, у територіальних органах міністерств – із 17 тисяч до понад 7 тисяч співробітників, у центральних апаратах інших ЦОВВ – із 13 тисяч до 4 300 співробітників, у терорганах інших ЦОВВ – із близько 80 до понад 40 тисяч співробітників. Крім того, змінюється структура управління. Координацією стратегій й програм займатиметься Центр уряду, безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.

У презентації Загального плану трансформації виконавчої влади в Україні, що відбулася в червні, пропонувалося скоротити кількість міністерство до 12. План надано LB.ua співрозмовниками у владі.

Зокрема, пропонувалося, щоб уряд формували (попередньо):

міністерство розвитку громад, інфраструктури, територій та реінтеграції

міністерство трансформації публічної служби

міністерство справедливості, розвитку демократичних інституцій і інклюзивності

міністерство фінансів

міністерство інновацій та економічного розвитку

міністерство енергетики, сталого розвіитку та природних ресурсів

міністерство розвитку людського капіталу

міністерство добробуту та розвитку продуктивних сил

міністерство здоровʼя та безбарʼєрності

міністерство громадської безпеки

міністерство оборони

міністерство закордонних справ та євроінтеграції

Нагадаємо, перша інформація про можливі обʼєднання міністерств почала ширитися на тлі зміни голови НАК "Нафтогаз України" з Юрія Вітренка на Олексія Чернишова, який очолював Мінрегіон. Тоді джерела LB.ua говорили, що в уряді думають над обʼєднанням міністерства розвитку громад і територій та міністерства інфраструктури.