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"Нафтогаз" замість Вітренка очолить міністр розвитку громад Чернишов, – джерела

Керівник НАК піде у відставку, а Мінгромад можуть обʼєднати з Мінінфраструктури. 

"Нафтогаз" замість Вітренка очолить міністр розвитку громад Чернишов, – джерела
Фото: facebook.com/NaftogazGroup

НАК "Нафтогаз" України замість Юрія Вітренка очолить міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Про це LB.ua повідомили обізнані з ситуацією джерела. 

Ця кадрова зміна може відбутися вже на найближчому пленарному тижні Верховної Ради.

Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") у Телеграм повідомив, що, за його даними, очолюване Чернишовим міністерство нібито можуть обʼєднати з міністерством інфраструктури. Керувати ним у такому випадку залишиться Олексій Кубраков. 

Питання обʼєднання міністерств іще не вирішено. Співрозмовники LB.ua зазначили, що проти цього є багато голосів. 

Юрій Вітренко очолив НАК "Нафтогаз України" в 2021 році на заміну Андрію Коболєву, звільненому зі скандалом. У квітні 2022 уряд переобрав Вітренка керувати компанією ще на рік, однак уже в вересні очільник "Нафтогазу" почав говорити про свою можливу відставку. Це було повʼязано з суперечностями між НАК і урядом щодо єврооблігацій. 

26 липня Кабмін не дозволив Нафтогазу розрахуватися за єврооблігаціями, тож компанія оголосила дефолт. При цьому в НАК наголосили, що коштів на рахунках було достатньо, щоб не допустити цього. 

Наступного дня компанія заявила, що невідкладно запропонує нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат. А згодом уряд затвердив нові умови реструктуризації боргів НАК перед кредиторами. У вересні Вітренко заявив, що готовий піти у відставку, якщо це допоможе реструктуризувати борг компанії. 

Тим часом у Кабміні повідомили, що не виключають можливостей кадрових ротацій у "Нафтогазі" у разі, якщо питання з облігаціями не буде вирішено. 

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