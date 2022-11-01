"Нафтогаз" замість Вітренка очолить міністр розвитку громад Чернишов, – джерела

Керівник НАК піде у відставку, а Мінгромад можуть обʼєднати з Мінінфраструктури.

НАК "Нафтогаз" України замість Юрія Вітренка очолить міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Про це LB.ua повідомили обізнані з ситуацією джерела.

Ця кадрова зміна може відбутися вже на найближчому пленарному тижні Верховної Ради.

Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") у Телеграм повідомив, що, за його даними, очолюване Чернишовим міністерство нібито можуть обʼєднати з міністерством інфраструктури. Керувати ним у такому випадку залишиться Олексій Кубраков.

Питання обʼєднання міністерств іще не вирішено. Співрозмовники LB.ua зазначили, що проти цього є багато голосів.

Юрій Вітренко очолив НАК "Нафтогаз України" в 2021 році на заміну Андрію Коболєву, звільненому зі скандалом. У квітні 2022 уряд переобрав Вітренка керувати компанією ще на рік, однак уже в вересні очільник "Нафтогазу" почав говорити про свою можливу відставку. Це було повʼязано з суперечностями між НАК і урядом щодо єврооблігацій.

26 липня Кабмін не дозволив Нафтогазу розрахуватися за єврооблігаціями, тож компанія оголосила дефолт. При цьому в НАК наголосили, що коштів на рахунках було достатньо, щоб не допустити цього.

Наступного дня компанія заявила, що невідкладно запропонує нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат. А згодом уряд затвердив нові умови реструктуризації боргів НАК перед кредиторами. У вересні Вітренко заявив, що готовий піти у відставку, якщо це допоможе реструктуризувати борг компанії.

Тим часом у Кабміні повідомили, що не виключають можливостей кадрових ротацій у "Нафтогазі" у разі, якщо питання з облігаціями не буде вирішено.