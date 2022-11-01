Зеленський поспілкувався з Шольцом про продовження “зернового коридору”

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це Зеленський написав у Твіттері.

“Поінформував про черговий акт ракетного терору РФ. Вдячні Німеччині за надану ППО. Необхідно збудувати повітряний щит над Україною”, – зазначив президент.

Сторони наголосили на важливості продовження зернової ініціативи.

“Не маємо допустити шантажу світу голодом!”, – додав Зеленський.

Провів важливу розмову з канцлером Німеччини @OlafScholz. Поінформував про черговий акт ракетного терору РФ. Вдячні 🇩🇪 за надану ППО. Необхідно збудувати повітряний щит над 🇺🇦. Наголосили на важливості продовження зернової ініціативи. Не маємо допустити шантажу світу голодом! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2022

Нагадаємо, федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що відбудова України буде "планом Маршалла 21 століття" і можливістю для побудови більш стійкої та міцної країни.