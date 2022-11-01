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Зеленський поспілкувався з Шольцом про продовження “зернового коридору”

“Не маємо допустити шантажу світу голодом!”.

Зеленський поспілкувався з Шольцом про продовження “зернового коридору”
Фото: Зеленський у Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це Зеленський написав у Твіттері.

“Поінформував про черговий акт ракетного терору РФ. Вдячні Німеччині за надану ППО. Необхідно збудувати повітряний щит над Україною”, – зазначив президент. 

Сторони наголосили на важливості продовження зернової ініціативи. 

“Не маємо допустити шантажу світу голодом!”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що відбудова України буде "планом Маршалла 21 століття" і можливістю для побудови більш стійкої та міцної країни.

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