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Порошенко закликав союзників терміново надати Україні обладнання і запчастини для енергомереж

Україні потрібен енергетичний "Рамштайн", вважає експрезидент.

Порошенко закликав союзників терміново надати Україні обладнання і запчастини для енергомереж
Фото: eurosolidarity.org

Петро Порошенко закликав західних союзників надати Україні обладнання для оперативного ремонту енергетичної інфраструктури, яку руйнують ракетні обстріли росіян. В ефірі хорватського телеканалу N1 він зауважив, що Путін намагається змусити Україну до капітуляції через руйнування об‘єктів критичної інфраструктури. Однак українці демонструють надзвичайну стійкість у цій ситуації, наголосив Порошенко. 

«На жаль, понад 35% енергетичної інфраструктури України зруйновано. Жодна країна не виживає в Європі за таких умов, але ми, українці, готові до цього, тому що для нас свобода, демократія та повернення до європейської сім’ї народів значно важливіше, ніж відсутність енергії, води, електрики. І краще бути в темряві, ніж бути рабом», – наголосив Порошенко.

За його словами, найбільш терміновою має бути допомога з протиракетною та протиповітряною обороною, а другий пункт – це критичні об’єкти - генератори, трансформатори для енергетичної інфраструктури. 

«Тому що українці, які працюють в енергетичній сфері з певним ризиком для власного життя, знаючи, що ракети прилітають на електростанції, лишаються там і намагаються за надзвичайно короткий час повернути енергопостачання Києву, всій Україні. Але нам потрібні запчастини, які допоможуть нам боротися з енергетичним шантажем Путіна», – наголосив Петро Порошенко.

«Дякуємо за «Рамштайн» і постачання зброї, але сьогодні нам такожпотрібен енергетичний «Рамштайн». І я як п’ятий президент України ініціював і закликав усі країни-члени організувати це та продемонструвати такий тип солідарності з Україною», – зазначає Порошенко.

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