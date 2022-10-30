Російські хакери зламали телефон Ліз Трасс під час її роботи головою МЗС, – ЗМІ

Зловмисники отримали доступ до розмов і переписок Трасс з давністю до року.

Телефон Ліз Трасс був зламаний російськими хакерами під час її роботи міністеркою закордонних справ.

Про це пише Reuters і низка інших іноземних ЗМІ.

Зазначається, що хакерам вдалося отримати доступ до надсекретних деталей перемовин з міжнародними партнерами, у яких мова йшла у тому числі про постачання зброї для України. Також зловмисники отримали доступ до переписок Трасс з Квазі Квартенгом, який згодом став міністром фінансів. Стверджується, що хакери отримали доступ до інформації з давністю до року.

Про злам телефона стало відомо тоді, коли у Консервативній партії вже почалося змагання за лідерство й посаду прем’єра після відставки Бориса Джонсона. Проте Джонсон і секретар уряду Саймон Кейс нібито приховали деталі.

Речник уряду Великої Британії заявив, що не може коментувати інформацію про заходи безпеки, та що в уряді діють надійні механізми для захисту від кібератак.

Нагадаємо, 20 жовтня Ліз Трасс заявила, що залишає пост прем’єр-міністерки Великої Британії.