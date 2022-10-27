В Офісі Президента попередили Росію: "Буря наступає"

Також у Зеленського відреагували на промову Путіна на форумі у Валдаї.

В Офісі Президента України попередили Росію, що "буря наступає".

Про це йдеться в дописі радника глави ОПУ Михайла Подоляка.

Подоляк також прокоментував виступ президента РФ Володимира Путіна на форумі у Валдаї. За словами радника глави ОПУ, "будь-яка промова Путіна вкладається у два слова: "за Фрейдом".

"Людина, що вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид, – звинувачує когось… у порушенні міжнародного права й суверенітету інших країн?", - резюмував Подоляк.

Він додав, що "одна правда: хто посіяв вітер – пожне бурю. Буря наступає".

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого орієнтовно склали вже 69 220 осіб.

Сьогодні вранці українські військові збили російські вертоліт Ка-52 і штурмовик Су-25.