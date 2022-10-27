"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
ГоловнаПолітика

В Офісі Президента попередили Росію: "Буря наступає"

Також у Зеленського відреагували на промову Путіна на форумі у Валдаї.

В Офісі Президента попередили Росію: "Буря наступає"
Фото: Marine Corps Cpl. Diana Jimenez

В Офісі Президента України попередили Росію, що "буря наступає".

Про це йдеться в дописі радника глави ОПУ Михайла Подоляка.

Подоляк також прокоментував виступ президента РФ Володимира Путіна на форумі у Валдаї. За словами радника глави ОПУ, "будь-яка промова Путіна вкладається у два слова: "за Фрейдом". 

"Людина, що вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид, – звинувачує когось… у порушенні міжнародного права й суверенітету інших країн?", - резюмував Подоляк.

Він додав, що "одна правда: хто посіяв вітер – пожне бурю. Буря наступає".

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого орієнтовно склали вже 69 220 осіб.

Сьогодні вранці українські військові збили російські вертоліт Ка-52 і штурмовик Су-25.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також