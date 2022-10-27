Сьогодні ще 20 ударних дронів Warmate відправили на фронт Збройним силам України.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїх сторінках у соцмережах.
За його словами, загалом було придбано 40 таких безпілотників.
"Влітку Олег Гороховський, monobank та UNITED24 зібрали 64 мільйони гривень для Армії дронів. За ці кошти ми придбали 40 дронів-камікадзе Warmate. Половину з безпілотників Warmate відправили на передову минулого місяця. Кожен з них вже виконує бойові завдання", - розповів Федоров.
Міністр також розповів, як працюють дрони Warmate.
"Оператори позначають точку на карті, надають дані автопілоту для удару — і безпілотник самостійно уражає ціль. Під удари дронів потрапляє як легкоброньована техніка, так і системи ППО, РЕБ та інші критично важливі об'єкти ворога", - додав Федоров.
Нагадаємо, такі дрони використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО.
Наприкінці вересня Міністерство оборони Литви підписало договір із польською компанією WB Group на придбання для України дронів-камікадзе Warmate.