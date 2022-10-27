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Збройним силам передали ще 20 ударних дронів Warmate, - Федоров

Безпілотники придбали на кошти, зібрані для Армії дронів.

Збройним силам передали ще 20 ударних дронів Warmate, - Федоров
Фото: скріншот відео

Сьогодні ще 20 ударних дронів Warmate відправили на фронт Збройним силам України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїх сторінках у соцмережах.

За його словами, загалом було придбано 40 таких безпілотників.

"Влітку Олег Гороховський, monobank та UNITED24 зібрали 64 мільйони гривень для Армії дронів. За ці кошти ми придбали 40 дронів-камікадзе Warmate. Половину з безпілотників Warmate відправили на передову минулого місяця. Кожен з них вже виконує бойові завдання", - розповів Федоров.

Міністр також розповів, як працюють дрони Warmate.

"Оператори позначають точку на карті, надають дані автопілоту для удару — і безпілотник самостійно уражає ціль. Під удари дронів потрапляє як легкоброньована техніка, так і системи ППО, РЕБ та інші критично важливі об'єкти ворога", - додав Федоров.

Нагадаємо, такі дрони використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО.

Наприкінці вересня Міністерство оборони Литви підписало договір із польською компанією WB Group на придбання для України дронів-камікадзе Warmate.

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