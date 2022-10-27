Безпілотники придбали на кошти, зібрані для Армії дронів.

Сьогодні ще 20 ударних дронів Warmate відправили на фронт Збройним силам України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїх сторінках у соцмережах.

За його словами, загалом було придбано 40 таких безпілотників.

"Влітку Олег Гороховський, monobank та UNITED24 зібрали 64 мільйони гривень для Армії дронів. За ці кошти ми придбали 40 дронів-камікадзе Warmate. Половину з безпілотників Warmate відправили на передову минулого місяця. Кожен з них вже виконує бойові завдання", - розповів Федоров.

Міністр також розповів, як працюють дрони Warmate.

"Оператори позначають точку на карті, надають дані автопілоту для удару — і безпілотник самостійно уражає ціль. Під удари дронів потрапляє як легкоброньована техніка, так і системи ППО, РЕБ та інші критично важливі об'єкти ворога", - додав Федоров.

Нагадаємо, такі дрони використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО.

Наприкінці вересня Міністерство оборони Литви підписало договір із польською компанією WB Group на придбання для України дронів-камікадзе Warmate.