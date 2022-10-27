Росіяни вводять військову цензуру на тимчасово окупованих українських територіях, - Федоров

Російські окупанти офіційно вводять військову цензуру на тимчасово захоплених територіях.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словам, українців під окупацією позбавили свободи спілкування і доступу до правдивої інформації.

"Від сьогодні мобільний телефон жителя кожного окупованого населеного пункту Запорізької області можуть взяти на перевірку. Будуть перевіряти, з ким людина спілкується, що дивиться в інтернеті. А якщо виявлять там підписку на українські телеграм-канали, оштрафують чи взагалі кинуть "на підвал". Щоб потім вчергове показати в пропагандистських пабліках, як "знешкодили небезпечного терориста", - розповів Федоров.

Він закликав мелітопольців бути обережними.

Нагадаємо, рашисти відбирають у жителів Херсонщини автомобілі і вивозять крадене майно. А в захопленому Маріуполі почали видавати російські паспорти.