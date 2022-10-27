Росія погрожує США збиттям їхніх комерційних космічних супутників

Росія заявила, що комерційні супутники США та союзників є її "законними цілями", якщо вони допомагають українцям у війні. Відповідну заяву посадовця МЗС в ООН цитує Reuters.

Заступник голови департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєнням Костянтин Воронцов звинуватив Штати разом з іншими країнами в тому, що вони "намагаються використати супутники для посилення домінування Заходу".

Згідно з цитатою ООН, Воронцов сказав, що "мова йде про залучення Сполученими Штатами та їхніми союзниками до збройних конфліктів компонентів цивільної космічної інфраструктури, зокрема комерційної".

Супутники ніколи не збивалися під час воєн, але Росія має ракети, що здатні це робити. Протисупутникове озброєння мають також США.