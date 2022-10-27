СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія погрожує США збиттям їхніх комерційних космічних супутників

Російський дипломат заявив, що США "намагаються використати супутники для посилення домінування Заходу". 

Росія погрожує США збиттям їхніх комерційних космічних супутників
Фото: inpress.ua

Росія заявила, що комерційні супутники США та союзників є її "законними цілями", якщо вони допомагають українцям у війні. Відповідну заяву посадовця МЗС в ООН цитує Reuters.

Заступник голови департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєнням Костянтин Воронцов звинуватив Штати разом з іншими країнами в тому, що вони "намагаються використати супутники для посилення домінування Заходу".

Згідно з цитатою ООН, Воронцов сказав, що "мова йде про залучення Сполученими Штатами та їхніми союзниками до збройних конфліктів компонентів цивільної космічної інфраструктури, зокрема комерційної". 

Супутники ніколи не збивалися під час воєн, але Росія має ракети, що здатні це робити. Протисупутникове озброєння мають також США. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також