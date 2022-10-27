За цей тиждень серед цілей росіян не було жодного війського обʼєкту, ворог зосередився на енергетичній інфраструктурі

За даними Генштабу, Росія, попри заяви, продовжцує мобілізацію. Основний час прибуття призваних росіян припаде на початок листопада.

Цього тижня серед вражених російською армією цілей не було жодного військового обʼєкту. Йдеться про удари крилатими ракетами.

Окупанти продовжують зосереджуватися на знищенні обʼєктів енергетичної інфраструктури. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

"Поки Кремль намагається вигадати нові тези щодо нового етапу своєї агресії, яка знов "іде по плану", угруповання сил оборони продовжують вести стабілізаційні дії", – зазначив він.

Різких змін у оперативній обстановці на фронті не відбулося. Попри заяви Кремля про завершення мобілізації, вона триває. Процес вручення повісток продовжується.

Основне задіяння мобілізований у зоні бойових дій очікується через півтора-два тижні, ймовірно, для стримування наших дій.

Частину мобілізованих відправлять на комплектування підрозділів, що зазнали втрат, з іншої частини будуть формувати повністю нові підрозділи: танкові, мотострілецькі, артилерійські. Мобілізація студентів різних форм навчання привела до зростання напруги на окупованих частинах Луганської області, однак студентів зможуть демобілізувати тільки через два-три місяці.

У захопленій частині Донецької області окупанти збираються мобілізувати злочинців. Підготовлено проєкт "указу" про призов понад 300 засуджених.

Удари по енергетичних обʼєктах України посилилися в жовтні. Ворог застосовує для цього ракети та ударні безпілотники. Було пошкоджено близько 30% енергетичної інфраструктури, по всій країні впровадили обмеження енергоспоживання.