Очільник СБУ запевнив, що Буданов і ГУР не причетні до вибуху на Кримському мосту

Росіяни ведуть псевдослідство щодо вибуху на Кримському мосту, і роблять це непрофесійно. Про це т.в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк повідомив у інтервʼю "Інтерфакс-Україна", уривок якого наведено в Телеграм СБУ.

На запитання про те, чи причетна СБУ до вибухів та "самоліквідації" колаборантів на окупованих територіях, Малюк відповів: "Просто ми, українці, дуже любимо бавовну. Навіть у моєму кабінеті вона стоїть у вазі. Але хіба ми винні, що росіяни не вміють з нею поводитись правильно? Думаю, у них ще неодноразово буде можливість повчитися цьому".

Від підкреслив, що у так званому розслідуванні інциденту на Кримському мосту росіяни показують свій непрофесіоналізм.

"Вони прийшли до того, що до підриву моста нібито причетний мій колега по силовому блоку Кирило Буданов і ГУР МО в цілому. Я вас запевняю, що це не так. І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності. А що відбулося насправді – про це ми зможемо в деталях поговорити після перемоги", – заявив він.

Нагадаємо, вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили.

Окупанти призначили винним у інциденті керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Джерела LB.ua серед правоохоронці повідомили, що за інцидентом може стояти СБУ. Офіційно Служба безпеки свою можливу роль у вибухах на мосту не коментує.