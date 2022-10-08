Хто підірвав Кримський міст?

Що сталося

На одній із ділянок Кримського мосту горить цистерна з паливом, повідомили сьогодні вранці російські видання з посиланням на окупаційну владу півострова. У дорожньому управлінні "Тамань" заявили, що рух мостом припинено. За попередніми даними, люди не постраждали.

Російське інформагентство РБК, посилаючись на “Крымскую железную дорогу”, написало, що загорілася цистерна палива у хвості вантажного поїзда. Згодом з’явилася інформація про те, що вибух на Кримському мосту спричинила вантажівка, в яку врізався легковик.

Окупанти також повідомили, що готують запуск поромної переправи через Керченську протоку, судноплавство у якій через пожежу на Кримському мосту нібито не обмежувалося.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, на незаконному шляхопроводі зруйновано частину дорожного полотна. "Ранок на кримському мосту. Горять цистерни з пальним. Також зруйновано частину дорожнього полотна! Все буде Україна!" – йшлося в дописі.

О 10-й ранку російські екстрені служби доповіли про ліквідацію відкритого горіння на Кримському мосту.

“РИА Новости” поінформували про припинення залізничного сполучення з окупованим півостровом.

Надвечір "влада" Криму відрапортувала, що по Кримському мосту вже пустили легкові автомобілі та автобуси. Водіїв вантажних фур просять планувати маршрут руху, використовуючи Керченську поромну переправу.

Радник так званого голови Криму Олег Крючков у своєму телеграм заявив про "налагодження сухопутного коридору через нові регіони". Однак сухопутна дорога з анексованого Криму до Ростова-на-Дону пролягає через Запорізьку та Херсонську області, а також Донеччину. Ще на початку літа цей маршрут був закритий для цивільних і використовувався тільки для військових цілей російської армії та доставки продовольства солдатам. Сказати, що маршрут безпечний, ніхто не може. Адже ЗСУ продовжують відвойовувати території та гнати ворога.

Реакція в Криму

Після пожежі на Кримському мосту на Чорному та Азовському морях спостерігався морський затор, повідомляла система моніторингу руху кораблів та суден Marine Traffic. Десятки суден стояли на місці в Азовському морі, чекаючи на прохід через Керченський міст. Також із боку Чорного моря утворився затор із десятка суден, які чекали дозволу на проходження.

У соціальних мережах публікувалися кадри, ймовірно, моменту вибуху на Кримському мосту. Кримчани, певне, знову захвилювалися, адже автозаправні станції в окупованому Севастополі призупинили продаж бензину в каністри, "щоб не провокувати ажіотаж" на тлі перекриття пошкодженого моста.

"Надходять сигнали, що люди на заправках намагаються купувати бензин про запас каністрами. Щоб не провокувати штучний ажіотаж: бензин в каністри відпускатися не буде", – написав у Телеграм керівник окупантів у місті Михайло Развожаєв, закликавши "зберігати спокій і не піддаватися паніці".

Зберігаючи спокій, в Севастополі запровадили також обмеження на продаж товарів бакалійної групи: в одні руки до 3 кг або трьох пачок продуктів. Інформація щодо обмежень продажів мила та сірників наразі не надходила.

По Кримському мосту йшло основне транспортне сполучення між півостровом і Краснодарським краєм Росії. Для туристів, що перебувають на півострові, відкрили гарячу лінію, інформує Meduza.

Керівник окупантів у Криму Сергій Аксьонов попросив туристів, які збиралися 8 жовтня покинути півострів, продовжити перебування в готелях і санаторіях ще на добу. Навряд чи вони з радістю погодилися.

Завтра, 8 жовтня, з півострова повинні були відправитися шість пасажирських потягів, ще п'ять повинні були йти у зворотний бік. Усі потяги скасовані. Автобусні рейси між Кримом і Краснодарським краєм РФ також зупинені на невизначений час.

Мінтранс РФ заявив, що згодом буде відновлено роботу поромної переправи через Керченську протоку. За словами окупантів, на переправах запустять пароми місткістю до 100 осіб. Чи впорається поромна переправа з об'ємом перевезення пасажирів, що бажають покинути Крим, поки невідомо.

Реакція Росії

"Глава" призначеного Росією так званого парламенту окупованого Криму Володимир Константинов звинуватив у пошкодженні дорожного полотна на Кримському мосту "українських вандалів".

Путін доручив створити у зв'язку з НП на Кримському мосту урядову комісію.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився робити прогнози щодо відновлення Кримського мосту після пожежі.

Пізніше Слідчий комітет Росії повідомив про загибель унаслідок вибуху на Кримському мості трьох людей. "За попередніми даними, внаслідок події загинули троє людей. Це, ймовірно, пасажири легкового автомобіля, який був поряд із вантажівкою, що підірвалася", – йдеться у заяві відомства в Telegram. У РФ стверджують, що вже підняли з води тіла двох загиблих – чоловіка та жінки, їхні особи встановлюються.

Не минуло й півдня, як російські пропагандистські засоби масової інформації отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух на Кримському мосту.

Короткий зміст "методички наводить "Медуза":

наголошувати на тому, що міст не зруйнований, а лише пошкоджено полотно на автомобільній та залізничній частинах;

підготовка до відновлювальних робіт вже розпочалася;

Мінтранс запустив нові логістичні маршрути;

запрацювала Керченська поромна переправа.

Судячи з повідомлень на стрічках більшості росЗМІ, рекомендації адміністрації президента виконуються.

У Росії вустами депутата Держдуми Леоніда Слуцького вже загрожують Україні "невідворотними наслідками", якщо стане відомо, що Київ "причетний до вибуху на Кримському мосту".

Реакція України

Джерела в українських правоохоронних органах повідомляли, що підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ. Водночас у самій СБУ поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях.

"Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь-якого державного органу України у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги", – зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Секретар РНБО Олексій Данілов опублікував у Facebook змонтоване відео, на якому зображені пожежа на Кримському мосту і виступ Мерилін Монро з піснею "Happy Birthday, Mr President". Нагадаємо, вчора Путіну виповнилося 70 років.

Керівниця обʼєднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що українські військові продовжують руйнувати плани російських окупантів, які намагаються підтягувати резерви на південь.

"Те, що вони не зможуть використовувати чергову транспортну артерію, а зокрема, і залізничний маршрут, нас цілком влаштовує", – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, речник Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю The Guardian говорив, що Україна розглядає зведений окупантами кримський міст як законну військову ціль. За його словами, це ворота для постачання російської армії в Криму. Генерал Дмитро Марченко також раніше заявляв, що знищення кримського мосту є обовʼязковою умовою для деокупації.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов попереджав, що президент РФ може зберегти кримський міст від знищення, якщо по ньому з півострова виведуть до Росії усіх окупантів.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський миттєво заявив, що Укрпошта випускає нову марку, присвячену палаючому Кримському мосту. Про дату випуску марки повідомлять окремо.

"Ранок ще ніколи не був такий добрий. З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться", – написав Смілянський у Telegram.

За словами Смілянського, номінал марки – М (бо міст), вартість – 18 гривень, тираж – 7 мільйонів. Також гендиректор повідомив, що марка готувалась разом з художником Юрієм Шаповалом. "Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з Росією", – додав він.

Жарти-жартами, але радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що вибух на Кримському мості могли організувати росіяни. На думку Подоляка, ця надзвичайна подія могла стати наслідком протистояння між ФСБ та військовими.

"А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з'їсти керівництво Міноборони/Генштабу.

За мить до зміни кадрів ФСБ йде в нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна.

Тепер Міноборони зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Поки не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю – фура заїхала з рф", – написав Подоляк.

Непрямим підтвердженням цієї версії є інформація про те, що в російській столиці розпочався комплекс "заходів", спрямованих проти військових. Запобігання заколоту? Початок терору і репресії проти "своїх" же?

Здається, починається щось цікаве...