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Морські піхотинці захопили російський ПТРК "Корнет"

Це сталося під час боїв на півдні країни.

Морські піхотинці захопили російський ПТРК "Корнет"
ПТРК Корнет
Фото: lastday.club

Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на півдні України змусили загарбників залишити позиції і захопили ворожий протитанковий ракетний комплекс “Корнет”.

Про це пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України повідомляє у Телеграмі.

“Російський ленд-ліз” продовжує поставки до лав Збройних сил України. Серед останніх – ПТРК “Корнет. Морпіхи щедрі воїни і обов’язково повернуть ракети власникам, спаливши ними кілька ворожих танків", - додали у ВМС.

Нагадаємо, що минулої доби, 8 жовтня, російські окупанти втратили у війні РФ проти України ще 440 своїх військових. Загалом від 24 лютого в Україні ліквідували близько 62 500 російських військових.

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