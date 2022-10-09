11 держав підтримують прискорений вступ України до НАТО

Деякі країни сказали, що в принципі підтримують, але не зараз.

Прискорений вступ України до НАТО зараз чітко підтримують 11 країн, з іншими проводиться робота.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв, інформує УНІАН.

"Я абсолютно впевнений, що всі 30 (країн-членів НАТО – ред.) буде, але буде не завтра. На сьогодні є 11 країн, які чітко висловилися, що вони підтримують нас без ПДЧ (план дій щодо членства в НАТО), тобто за прискореною процедурою вступ до Альянсу. Деякі країни сказали, що в принципі підтримують, але не зараз, ну і багато країн поки не висловилися", - сказав Чернєв.

Він зазначив, що зараз проводиться робота з іншими країнами. Зокрема, партнери України - країни Балтії, Польща - також переконують інші країни, щоб вони підтримали Україну на шляху до НАТО саме без ПДЧ.

"Будемо відвертими - багато країн, говорячи про те, що нам потрібні реформи, насправді не хотіли нашого просування в НАТО, тому що боялися провокувати РФ, не хотіли з ними погіршувати економічні, енергетичні зв'язки. Зараз цього немає. Зокрема, і Німеччина позбавляється від енергетичної залежності від РФ. Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо ще більше "так" для України", - сказав Чернєв.

Нагадаємо, Україна підписала заяву на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку 30 вересня. Для членства України в Альянсі рішення мають одностайно ухвалити всі країни – члени НАТО.