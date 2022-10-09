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У Кропивницькому облаштували першу зупинку-укриття

Її площа - 15 квадратних метрів. 

У Кропивницькому облаштували першу зупинку-укриття
Фото: Громадське радіо

У Кропивницькому поруч із зупинкою громадського транспорту у середмісті облаштували першу зупинку-укриття. 

Вона здатна захистити городян від уламків снарядів чи зруйнованих будівель, повідомляє Громадське радіо.

Її площа - 15 квадратних метрів. Тут можуть розміститися близько 20 людей. Зупинка має лави для сидіння, обладнана освітленням, вентиляцією та двома виходами. Зупинку звели зі спеціальних залізобетонних конструкцій за проєктом споруд цивільного захисту. 

Місцева влада закликає представників бізнесу долучатися до облаштування захисних споруд для жителів і гостей міста. Втім, журналісти зазначають, що більшість кропивничан ще не звикли до зупинки і перечікують повітряну тривогу просто неба. 

Фото: Громадське радіо

Нагадаємо, що 19 серпня у Харкові встановили першу зупинку-укриття.

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