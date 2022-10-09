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Росіяни два дні тому вдарили по цивільній колоні на Херсонщині, п'ятеро загиблих

Інформація про точну кількість загиблих встановлюється.

Росіяни два дні тому вдарили по цивільній колоні на Херсонщині, п'ятеро загиблих

Російські окупанти 7 жовтня вдарили по колоні цивільних автомобілів у тимчасово окупованій Херсонській області. 

Про це повідомляє Суспільне Херсон із посиланням на пресофіцера обласної поліції Андрія Кованого.

За його словами, 7 жовтня близько 08:00 росіяни з невстановленого літака обстріляли колону цивільних машин, які стояли в черзі на понтонну переправу біля Дар'ївського мосту( міст через р. Інгулець, що розташований біля села Дар'ївка Херсонського району).

Він зазначив, що очевидці заявили про звук літака в повітрі, який випустив снаряди під час розвороту. Удар припав у мікроавтобус, де загинуло щонайменше п'ятеро людей, ще стільки ж отримали поранення. Інформація про точну кількість загиблих та постраждалих встановлюється.

Нагадаємо, що ситуація у Херсонській області залишається надзвичайно складною, тривають активні бойові дії. Під ворожими обстрілами знову опинився Бериславський район, є руйнування цивільної інфраструктури та потерпілі серед місцевих. 

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