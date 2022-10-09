Росіяни два дні тому вдарили по цивільній колоні на Херсонщині, п'ятеро загиблих

Російські окупанти 7 жовтня вдарили по колоні цивільних автомобілів у тимчасово окупованій Херсонській області.

Про це повідомляє Суспільне Херсон із посиланням на пресофіцера обласної поліції Андрія Кованого.

За його словами, 7 жовтня близько 08:00 росіяни з невстановленого літака обстріляли колону цивільних машин, які стояли в черзі на понтонну переправу біля Дар'ївського мосту( міст через р. Інгулець, що розташований біля села Дар'ївка Херсонського району).

Він зазначив, що очевидці заявили про звук літака в повітрі, який випустив снаряди під час розвороту. Удар припав у мікроавтобус, де загинуло щонайменше п'ятеро людей, ще стільки ж отримали поранення. Інформація про точну кількість загиблих та постраждалих встановлюється.

Нагадаємо, що ситуація у Херсонській області залишається надзвичайно складною, тривають активні бойові дії. Під ворожими обстрілами знову опинився Бериславський район, є руйнування цивільної інфраструктури та потерпілі серед місцевих.