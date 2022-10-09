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Російські окупанти втратили вже близько 62,5 тис. осіб

8 жовтня загинули ще 440 окупантів. 

Російські окупанти втратили вже близько 62,5 тис. осіб
Фото: тг-канал Сухопутні війська ЗСУ

Минулої доби, 8 жовтня, російські окупанти втратили у війні РФ проти України ще 440 своїх військових. Загалом від 24 лютого в Україні ліквідували близько 62 500 російських військових.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 62500 (+440) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 2486 (+14) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 5133 (+22) од,
  • артилерійських систем  – 1477 (+18) од, 
  • РСЗВ – 348 (+3) од, 
  • засоби ППО ‒ 180 (+0) од,
  • літаків – 266 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 235 (+1) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7),
  • крилаті ракети  ‒ 247 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

Нагадаємо, що за добу відбулося майже 40 бойових зіткнень. Найбільш напружена обстановка спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де наші захисники відбили понад 30 атак противника.

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