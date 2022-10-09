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У Чернігівській області від обстрілу загинув чоловік, який збирав гриби

Також росіяни стріляли по Сумській області. 

У Чернігівській області від обстрілу загинув чоловік, який збирав гриби
Ілюстративне фото
Фото: dpsu.gov.ua

У Чернігівській області в суботу загинув від російського обстрілу чоловік, який збирав у лісі гриби.

Його тіло виявили мешканці селища Мощенка. Загиблому – 31 рік, повідомили в ОК "Північ". 

"На місці події з’ясувалося, що місцевий житель селища отримав осколочні поранення в ліву лопатку. Вочевидь, внаслідок обстрілу російською артилерією, про який ми повідомляли раніше", – зазначили в ОК.

Крім того, вчора ворог обстріляв і Сумську область, пише Радіо Свобода з посиланням на голову ОВА. В області зафіксували 55 приходів, 28 із них – удари некерованими ракетами. Під вогонь потрапили Краснопільська та Великописарівська громади.

В останній внаслідок авіаудару поранено чоловіка, пошкоджено приміщення тракторної бригади. 

Нагадаємо, по Чернігівській області росіяни стріляли і в ночі 8 жовтня, з 03:35 до 03:45 спостерігачі зафіксували 15 влучань, ймовірно, з міномета калібром 120 мм, в район прикордонного населеного пункту Миколаївка. З 03:40 до 03:45 спостерігачі повідомили про ще два влучання, ймовірно, із САУ, в районі Хрінівки.

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