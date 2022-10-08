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Мішустін підписав розпорядження про “створення підприємства на захопленій ЗАЕС”

Росмайно має затвердити “статут підприємства, призначити генерального директора і забезпечити формування статутного фонду".

Мішустін підписав розпорядження про “створення підприємства на захопленій ЗАЕС”
Фото: Енергоатом

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження про “створення федерального державного унітарного підприємства “Запорізька АЕС”” на захопленій росіянами українській атомній електростанції.

Документ 8 жовтня опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

“На виконання указу президента Російської Федерації від 5 жовтня 2022 року... Створити федеральне державне унітарне підприємство “Запорізька атомна електростанція” (місто Москва), засноване на праві господарського відання”, – йдеться у розпорядженні.

Росмайно має затвердити “статут підприємства, призначити генерального директора і забезпечити формування статутного фонду у розмірі 500 тисяч рублів”.

Нагадаємо, вночі 8 жовтня через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. Унаслідок відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС, в автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори.

7 жовтня стало відомо, що російські окупанти викрали печатку Запорізької атомної електростанції, яка засвідчувала право підпису документів.

Павло Котін почав виконувати обовʼязки очільника станції після того, як росіяни вкрали та утримували генерального директора ЗАЕС. Його вдалося визволити, але працювати він більше не буде.

Путін тим часом підписав нелегальний указ про "передачу" української ЗАЕС "Росатому". 

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на початку наступного тижня їде в Росію, де заплановані консультації щодо плану зі створення зони ядерної безпеки і захисту довкола ЗАЕС.

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