Зеленський: наше майбутнє – сонячне і без окупантів, зокрема в Криму

Майбутнє України – без окупантів, на всій нашій території, зокрема і в Криму.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

“Сьогодні на території нашої держави був непоганий і здебільшого сонячний день. На значній території – близько 20 градусів тепла й сонце. На жаль, у Криму було хмарно. Хоча й теж тепло. Але хоч би якими не були хмари, українці знають, що робити. І знають, що наше майбутнє – сонячне. Це майбутнє без окупантів. На всій нашій території, зокрема і в Криму”, – сказав він.

Зеленський закликав окупантів тікати, поки мають таку можливість – це буде найкращий варіант для них.

“Якщо їх змушують залишатися – будь-який окупант може знайти спосіб здатися в український полон. Ми гарантуємо всім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться в полон, збереження їхнього життя. Україна завжди дотримується всіх міжнародних норм, всіх конвенцій”, – додав Зеленський.

Будь-яких інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, ми їм не залишимо, підкреслив він.

Нагадаємо, зранку 8 жовтня на Кримському мосту, що з'єднує Росію з Кримом, виникла пожежа, загорілися цистерни з пальним.

Унаслідок згорів вантажний потяг і зруйнувалася частина дорожнього полотна. Рух мостом повністю був зупинений, на АЗС півострова утворилися величезні черги.

Слідчий комітет Росії повідомив про загибель 3 людей унаслідок вибуху.

На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка вибух на Кримському мосту є проявом конфлікту між російськими силовиками.