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Окупанти почали пропускати Кримським мостом легкові автомобілі

Автобуси на міст поки що не пускають.

Окупанти почали пропускати Кримським мостом легкові автомобілі
Фото: Телеграм-канал "Кримський вітер"

Окупанти почали пропускати легкові автомобілі вцілілим прольотом Кримського мосту, працює лише одна полоса.

Про це повідомив телеграм-канал “Кримський вітер”.

Водночас автобуси на міст поки що не пускають, заявив керівник окупантів у Криму Сергій Аксьонов. Їх переправлятимуть на поромах.

Також перевіряється можливість запуску вантажівок, відповідь має бути відома протягом дня.

Нагадаємо, зранку 8 жовтня на Кримському мосту, що з'єднує Росію з Кримом, виникла пожежа, загорілися цистерни з пальним. 

Унаслідок згорів вантажний потяг і зруйнувалася частина дорожнього полотна. Рух мостом повністю був зупинений, на АЗС півострова утворилися величезні черги.

Слідчий комітет Росії повідомив про загибель 3 людей унаслідок вибуху.

На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка вибух на Кримському мосту є проявом конфлікту між російськими силовиками.

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