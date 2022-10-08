Окупанти почали пропускати Кримським мостом легкові автомобілі

Автобуси на міст поки що не пускають.

Окупанти почали пропускати легкові автомобілі вцілілим прольотом Кримського мосту, працює лише одна полоса.

Про це повідомив телеграм-канал “Кримський вітер”.

Водночас автобуси на міст поки що не пускають, заявив керівник окупантів у Криму Сергій Аксьонов. Їх переправлятимуть на поромах.

Також перевіряється можливість запуску вантажівок, відповідь має бути відома протягом дня.

Нагадаємо, зранку 8 жовтня на Кримському мосту, що з'єднує Росію з Кримом, виникла пожежа, загорілися цистерни з пальним.

Унаслідок згорів вантажний потяг і зруйнувалася частина дорожнього полотна. Рух мостом повністю був зупинений, на АЗС півострова утворилися величезні черги.

Слідчий комітет Росії повідомив про загибель 3 людей унаслідок вибуху.

На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка вибух на Кримському мосту є проявом конфлікту між російськими силовиками.