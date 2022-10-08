Тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними, - Міненерго

Міністерство енергетики працює над продовженням спецзобов'язань із забезпечення населення електроенергією (термін яких спливає 30 жовтня), що передбачає збереження чинних тарифів на цей ресурс для населення.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Для людей нічого не зміниться. Тарифи залишаться незмінними", - сказав він.

Галущенко зазначив, що Міненерго опрацьовує певні зміни до моделі ПСО, щоб зокрема мати можливість зберегти тарифи.

Нагадаємо, побутові споживачі платять за електроенергію 1,44 грн/кВт-год за місячного споживання 250 кВт-год включно та 1,68 грн/кВт-год за обсягів, що перевищують 250 кВт-год.