Чотири сюжети для України

Існує лише 4 сюжети і будь-яка повість розгортається довкола них. Так казав Хорхе Борхес, і хто ми такі, щоб сперечатися з ним? Українська повість розгортається в усі чотири сторони і об’єднує всі класичні сюжети.

Перший сюжет - це облога міста. Місто є умовним концептом, місто - це обмежений простір, який є фортецею для людей, об’єднаних спільним буттям. Можна сказати, що Україна - це місто? Безумовно, Борхес не став би із цим сперечатися. Україна - це місто в облозі. Цю облогу супроводжує все, що зазвичай ми маємо на увазі, коли кажемо: облога. Це обстріли, прориви, погрози, вимотування, намагання ворога знайти потаємні ходи, це обмеження ресурсів, це епідемії і хвороби, це, зрештою, смертельна небезпека, випробування на грані людських можливостей. Але також це віра один в одного, прийняття і любов, без яких неможливо вижити в обмеженому просторі, це винахідливість і сміливість приречених, це героїзм, який стає буденністю, життя, яке перетворюється на епос.

Другий сюжет - це повернення додому. Чи можемо ми сказати, що Україна - це дім, до якого повертаються зараз серця мільйонів? Люди, які після 24 лютого нарешті зрозуміли, хто вони такі й чому вони протистоять, чи не є буквально кожен із них Одисеєм, який продирається крізь безліч зовнішніх і внутрішніх перешкод? Чи не є Одисеєм кожна перша українська жінка, яка взяла за руку, або на руки дитину або двох, або кота, або маму, і вирушила у невідоме, щоб повернутися іншою? Подорож довкола світу, довкола себе, подорож, що сповнена небезпек, згубних спокус, примар, велетнів, отруєних стріл, солодких голосів, що несуть обман і зневіру.

Повернення додому для багатьох - це повернення до мови. Це особливий сюжет для безлічі українців, які стали другим і останнім поколінням російськомовних в своїх родинах.

Люди, яких виростили україномовні сільські бабусі і російськомовні сучасні міські матері. Матері, що очевидно травмовані відмовою від певної частини власної свідомості, мають змогу спостерігати за тим, як їхні 30-тирічні діти повертаються до рідних осель. До мови, яка є домом буття, до домівок своїх бабусь. Це цікаво, що саме покоління 60-тирічних в Україні, мабуть, варто буде вважати «втраченим поколінням», бо саме вони - збиті, ошукані, обдурені радянською пропагандою, отруєні російською школою, вже не здатні повернутися. Це вони не створили нічого. Зовсім нічого. Навіть державу, яку мали творити вони, тридцять років тому, зараз творять інші тридцяти і двадцятирічні. Тому що покоління справді російськомовних українців виявилося просто нездатним до творчості. Не здатним до повернення, бездомним.

Ідея повернення для України настільки масштабна і багатошарова, що, мабуть, ми будемо говорити про це багато років поспіль. Це і про повернення мови і про повернення забутих літераторів, художників, музикантів, яких весь світ знає як росіян, це про повернення історичних пам’яток, які і досі зберігаються в московських музеях і архівах, це про повернення справжньої пам’яті всіх українських народів, повернення нашого місця в європейській родині і європейській історії, повернення справжніх імен і облич всіх українських міст і селищ, і нарешті, повернення в Україну всіх тих, хто змушений був поїхати з дому на початку 2022 року.

Третій сюжет - це пошук. Для нас - це пошук свого місця в світі. Де закінчується європейська цивілізація? Кордони Європи - питання яке дискутується давно, воно завжди мало безліч відповідей - Європа там, де було Магдебурське право, Європа там, де були єзуїтські школи, Європа там, там де колядують, Європа там, де будували замки, Європа там, де шанують іншого. Яку б з цих умовних версій ми не прийняли, Європа має закінчитись десь у Кропивницькому.

Але тут ми маємо повернутися до першого сюжету, і нагадати собі і всім решті, що ми - єдине місто в облозі. І тому наше місце в Європі, бо ми і є замок. Фортеця. Бо ми і є лицарство, а значить, що це ми сьогодні малюємо мапу, позначаємо на ній власне місце, і, здається, немає більше сумнівів, ми знайшли своє справжнє призначення, своє місце в історії і в сучасності. Відповідь проста - європейська цивілізація закінчується там, де сьогодні ми з вами вирішимо, там де ми встоїмо.

Четвертий сюжет - це жертвоприношення героя. Чистий і сяючий альтруїзм, який перетворює на пил все, що роками називалося «ріалполітік». Все, що тримало посередню людину в зоні присмерку, все що стримувало нас у тенетах сумнівів і марних надій на спокій, осідає тепер лупою на плечі бюрократів від політики. Всі підводні газопроводи, оптоволоконні мережі, сповнені безіменних ботів, рахунки в офшорах, довгоногі шльондри під столами прем’єр-міністрів - все це не має значення більше. Це все просто зараз горить на величезному вогнищі, розпаленому безліччю українських героїв. Вони приносять свої безцінні життя в жертву кожного дня, свідомо і сміливо, задля того, щоб відбулася і справдилась мрія мільйонів. Україна. Наш храм, наш дім, наша фортеця, відвойована героями ціною власних життів.

Але жертвоприношення - це не тільки про альтруїзм і звитягу. Це ще історія про задобрення Змія.

Історія про хтонічну потвору, яка виповзає назовні, щоб отримати свою жертву. Не випадково ми з вами сьогодні чуємо так багато голосів, які повторюють нам: капітулюйте! Поступіться. Ви. Це ви - жертва, яка має наситити Змія, щоб він знову заповз в свою підземну печеру і не лякав всіх мирних людей, які звикли жити свої унормовані життя. Ми - жертва, яка пручається. Це ми - ті, що мали бути принесені на вівтар Змію як відкуп, це нам була приготована доля обіду. І замість того, щоб смиренно підкоритися долі, ми, сам на сам зі Змієм, вирішили битися.

Якщо ви пам’ятаєте класичний сюжет, історія починається з того, що Змій, загалом, непогано влаштувався. Він має умовну домовленість з людьми - вони раз на рік (місяць, десять років) приносять йому в жертву прекрасну дівчину (юнака, декілька молодих людей, іноді дітей), і за це Змій не чіпає решту громади. Але в якийсь момент Змій порушує домовленість - він вимагає дочку князя. І з цього моменту для Змія ця історія перетворюється на гру за смертю. Чи не те саме маємо ми в нашому «ріалполітік» розкладі?

Росія раз на 10 (приблизно) років з’їдає частину території іншої держави і всі довкола роблять вигляд, що так і має бути. Спочатку - Молдова, потім - Грузія, потім - Україна, далі, вочевидь, мав бути Казахстан. Але Змій порушив умови контракту, він зірвався, бо Змієві завжди мало.

Він захотів від України надто багато, захотів щось таке, що йому не ладні були віддавати за будь-яких умов. І в цей момент глибокої кризи з’являється герой. Герой, який довго і на початках без успіху, биється зі Змієм, з чудовиськом у якого виростають нові голови замість відрубаних. Змій виглядає незнищенним, броньованим, гігантським і абсолютно безжальним.

І саме тому звичайний герой не може перемогти Змія. Змія може перемогти тільки Трікстер. Хитрий і неоднозначний герой, який спочатку відмовляється битися.

Герой, який приходить після того, як загинуло безліч сміливих, високих, сильних лицарів в блискучих обладунках. Герой, який стає героєм в процесі змагання, битви зі Змієм. Цей герой, класично, використовує магічних помічників. Навіть смішно наскільки це схоже на казку. Адже Литва з Польщею, Фінляндія і Чехія допомагають Україні тому, що поділяють з нею спільну біду, і відчувають вдячність за те, що Герой бере на себе головний удар. Це буквально історія про про те, як герой в процесі свого становлення набуває друзів, які теж не виглядають надто героїчно. Це зайці, качки, карасі, їжаки, соколи чи голуби, які, тим не менше, в найважливіший момент опиняються поруч з героєм, і чия допомога вирішує долю битви. «Тільки поклич мене, і я прилечу на допомогу», - каже магічний помічник, і на відміну від простолюду, який тільки охає і дивується, рятують героя за допомогою магічних артефактів. Або просто очі видзьобують.

Український народ це і є справжній герой, Одисей, Трікстер, який не погоджується з написаною для нього заздалегідь роллю, вирушає на пошуки, витримує облогу, приносить себе в жертву самому собі, щоб знову віднайти поезію - серце людства, і, зрештою, вбиває Змія. Це величний епос, цілком в дусі класичного європейського оповідання, який пишеться просто зараз. Це диво, на яке годі було сподіватися, тому що всі ми давно живемо в надраціональну епоху, де епоси існують лише для того, щоб їх екранізовував Нетфлікс. Але ні, справжні герої завжди повертаються, в різні часи, вони відтворюються в різних народах, але такі герої завжди перемагають.