McDonald's відкриває ще три ресторани у Києві

8 жовтня компанія відкрила ще два заклади.

У Києві компанія McDonald's відкриває ще три заклади швидкого харчування, два з них - на лівому березі міста.

Про це "МакДональдз Україна" повідомляє у Facebook.

Йдеться про заклади за адресами: станція метро "Поштова площа", Боричів узвіз, 10-а; станція метро "Осокорки", проспект Миколи Бажана 8; ТРК "Проспект", вулиця Хоткевича Гната, 1-в.

Нагадаємо, що 8 жовтня у Києві заклади швидкого харчування McDonald's відкрились поблизу станцій метро "Лівобережна" і "Житомирська".

Також повноцінну роботу відновили заклади за адресами: просп. Гагаріна, 2-А; просп. Бажана, 3-Б; вул. Михайла Гришка, 7; вул. Теодора Драйзера, 4, вул. Вишгородська, 33-А; вул. Велика Васильківська, 22; просп. Броварський, 27; просп. Академіка Палладіна, 7-А; просп. Леся Курбаса, 19-А; просп. Оболонський, 26-А.