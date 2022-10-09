Потужності шпиталю дозволяють приймати близько 100 пацієнтів в день.

У звільненому Ізюмі Харківської області відновлюють надання медичних послуг людям.

Про це повідомив у Телеграм голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У місті відкрили мобільний шпиталь, який вже відвідав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Синєгубов зазначив, що потужності шпиталю дозволяють приймати близько 100 пацієнтів в день та робити щодня до чотирьох оперативних втручань.

"Мобільний заклад оснащений усім необхідним обладнанням, кваліфікованим персоналом, містить шість ліжок інтенсивної терапії. Продовжуємо працювати над відновленням медичної інфраструктури Ізюмщини. В найближчих планах – початок відбудови приміщення Ізюмської лікарні з центрами первинної та екстреної медичної допомоги", - розповів голова ОВА.

Нагадаємо, що в Ізюмі на Харківщині дорожники забезпечили проїзд до госпіталю і влаштували майданчик для карет швидкої допомоги.

Ізюм було звільнено під час наступальних дій Сил оборони України в Харківській області на початку вересня. 10 вересня зʼявилися перші кадри заходу ЗСУ в місто.

За даними міськради, щонайменше тисяча мирних ізюмців вбиті російською армією. Місто перебувало в окупації з квітня.