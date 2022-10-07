В Ізюмі відкрили проїзд до госпіталю та облаштували майданчик для “швидких”

На дорогах міста загалом працювали 78 одиниць спецтехніки та 164 дорожники.

В Ізюмі на Харківщині дорожники забезпечили проїзд до госпіталю і влаштували майданчик для карет швидкої допомоги.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Паралельно працювали на трьох тимчасових переправах у місті. Продовжили прибирання дорожнього покриття, аварійний ремонт дороги.

На дорогах міста загалом 6 жовтня працювали 78 одиниць спецтехніки та 164 дорожники.

На звільнених від росіян територіях Харківської області щодня наводять лад 11 підрядних компаній.

Прогрес за день становить 9,3 кілометра, загальна протяжність прибраних доріг – 379,3 км.

Роботи тривають четвертий тиждень, однак наслідки окупації масштабні: після розмінування шляховики отримують нові і нові завдання.

Окрім того, на трасі Київ – Харків – Довжанський триває демонтаж зруйнованого мосту, розчищення та ремонт покриття на вцілілій переправі через річку Сіверський Донець.

Проводиться прибирання зруйнованих споруд вздовж дороги, очищення проїзної частини траси. Продовжується демонтаж ворожих блокпостів.

Нагадаємо, Ізюм було звільнено під час наступальних дій Сил оборони України в Харківській області на початку вересня. 10 вересня зʼявилися перші кадри заходу ЗСУ в місто.

За даними міськради, щонайменше тисяча мирних ізюмців вбиті російською армією. Місто перебувало в окупації з квітня.