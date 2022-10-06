Слідчі Нацполіціі та співробітники прокуратури знайшли та оглянули катувальну яму з тілами вбитих на базі відпочинку в Харківській області.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

“Під час огляду деокупованих територій слідчими біля смт Борова на базі “Світло Шахтаря” знайдений “штаб” військовослужбовців РФ, де вони викопали катувальну яму, в ній же залишали вбитих”, - йдеться у повідомленні.

Жителька Борової знайшла катувальну яму та повідомила поліції про неї.

Окупанти викрали її онука Авдєєва Сергія, колишнього учасника АТО, 9 вересня. Вони катували його та вбили, тіло самостійно знайшла бабуся після того, як військовослужбовці РФ покинули територію бази.

За словами батька вбитого, на тілі було багато різаних ран та 15 вогнепальних поранень. Родичі Сергія перепоховали його тіло.

Слідчі та прокурори встановили, що в цій ямі знаходяться ще два тіла - вони заковані між собою наручниками, обидва в цивільному одязі. Двом чоловікам приблизно 30-40 років, приковані вони лівою рукою до правої ноги.

У трупів виявлені вогнепальні поранення на черепі та скроні.

Нагадаємо, в селі Піски-Радьківські Харківської області виявили залишену російськими військами коробку із зубними протезами. Їх окупанти виривали мешканцям села. Росіяни утримували і катували мирних людей і військових.