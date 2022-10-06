Сили ППО збили три дрони-камікадзе на Одещині

Російські окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе.
Про це повідомила пресслужба Одеської міськради з посиланням на ОК “Південь”.
“Одещину знов атаковано дронами-камікадзе. 3 "Shahed-136" силами протиповітряної оборони збито над морем”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, із 30 вересня по 6 жовтня Сили оборони України знищили 24 дрони-камікадзе Shahed-136.
Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня в Харкові вперше від початку повномасштабного вторгнення росармія застосувала іранські дрони-камікадзе.
Напередодні рашисти атакували місто Біла Церква Київської області, попередньо, іранськими Shahed-136.