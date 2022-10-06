Сили ППО збили три дрони-камікадзе на Одещині

Дрони були збиті над морем.

Російські окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе.

Про це повідомила пресслужба Одеської міськради з посиланням на ОК “Південь”.

“Одещину знов атаковано дронами-камікадзе. 3 "Shahed-136" силами протиповітряної оборони збито над морем”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, із 30 вересня по 6 жовтня Сили оборони України знищили 24 дрони-камікадзе Shahed-136.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня в Харкові вперше від початку повномасштабного вторгнення росармія застосувала іранські дрони-камікадзе.

Напередодні рашисти атакували місто Біла Церква Київської області, попередньо, іранськими Shahed-136.