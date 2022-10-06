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Зеленський зустрівся з адміністраторкою USAID і нагородив її орденом княгині Ольги

Президент подякував за виділені агентством 55 млн дол. на підготовку теплопостачальної інфраструктури України до зими.

Зеленський зустрівся з адміністраторкою USAID і нагородив її орденом княгині Ольги
Фото: Зеленський адміністраторка USAID Саманта Пауер

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з адміністратором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер, яка перебуває з візитом у Києві.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський висловив вдячність за допомогу Сполучених Штатів Америки у боротьбі з російською агресією. 

Також глава держави подякував за виділені агентством 55 млн дол. на підготовку теплопостачальної інфраструктури України до зими в умовах війни.

Зеленський і Пауер обговорили деталі низки програм, розроблених з метою розбудови в Україні безпечного простору, а також важливість реалізації плану швидкого відновлення нашої держави.

Фото: ОПУ

Також Президент вручив Саманті Пауер під час зустрічі орден княгині Ольги I ступеня. Нагороду присвоїли за вагомий внесок у розбудову міждержавної співпраці та послідовну й важливу підтримку України.

Нагадаємо, раніше Зеленський нагородив орденом Ярослава Мудрого держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Такий же орден вручили Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн під час візиту до Києва.

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