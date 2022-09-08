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Зеленський нагородив Блінкена орденом Ярослава Мудрого

Візит Ентоні Блінкена до Києва є знаком солідарності з Україною під час повномасштабного вторгнення Росії. 

Зеленський нагородив Блінкена орденом Ярослава Мудрого
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час котрої сторони обговорили низку безпекових питань та інших питань.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України. 

Під час зустрічі Зеленський вручив Блінкену орден Ярослава Мудрого ІІ ступеня за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський подякував США за фінансову та безпекову допомогу, зокрема у форматі групи “Рамштайн”, та обговорив з Ентоні Блінкеном важливість офіційного запуску програми ленд-лізу.

Також сторони предметно обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, зокрема її демілітаризацію, та санкційний тиск на Росію, а також надання їй статуса держави – спонсора тероризму.

Сторони позитивно відзначили відновлення експорту українського збіжжя, що дає змогу запобігти свідомо спровокованій Росією глобальній продовольчій кризі.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва, аби засвідчити підтримку українців. Він оголосив про нову велику військову допомогу сумою в $2,2 млрд для України та інших європейських держав, яким загрожує російська агресія.

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