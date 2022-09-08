Латвія вивела свою православну церкву з-під влади Московського патріарха

Сейм Латвії проголосував за законопроєкт, яким вивів Латвійську православну церкву з-під влади Московського патріарха, повідомляє Delfi.

Проєкт закону вніс у парламент президент Егілс Левітс через те, що РПЦ підтримує вторгнення Росії в Україну. Сейм терміново підтримав закон.

Документ встановлює порядок призначення та усунення митрополита, архієпископів та єпископів Латвійської православної церкви. При цьому він не втручається в канонічні питання ЛПЦ.

До 31 жовтня церква має привести свій статут відповідно до вимог ухваленого закону.

"Прийняття закону закріпить історичну самостійність і незалежність Латвійської православної церкви і запобігатиме впливу чи владі Російської православної церкви над нашою церквою", - заявив голова Комісії Сейму з прав людини та громадських справ Артусс Кайміньш.

В анотації до законопроєкту Левітс підкреслив, що відмова від будь-якого зв'язку з Московським патріархом є важливим питанням для "всього латвійського суспільства та національної безпеки". До того ж, у незалежній правовій державі, на думку президента Латвії, потрібна своя "самостійна та незалежна церква".

Левіт додав, що ЛПЦ і митрополит Ризький і всієї Латвії Олександр можуть розраховувати на "повну підтримку Латвійської держави, яка юридично визнає автокефальний статус церкви".

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував РПЦ за підтримку війни Росії проти України.

Раніше Священний Синод ПЦУ затвердив лист до Вселенського патріарха Варфоломія і предстоятелів помісних церков з проханням позбавити главу РПЦ Кирила патріаршого престолу. В Православній церкві України вчення про "русскій мір" назвали "етнофілетичним" і "расистським".