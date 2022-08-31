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Президент Німеччини Штайнмаєр розкритикував РПЦ за підтримку війни Росії проти України

На думку президента Німеччини, християни не мають бачити волю Божу у війні.

Президент Німеччини Штайнмаєр розкритикував РПЦ за підтримку війни Росії проти України
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: vlast.kz

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на відкритті 11 пленарної асамблеї Всесвітньої ради церков  розкритикував Російську православну церкву за підтримку агресивної війни Росії проти України.

Про це повідомляє DW

Президент Німеччини зазначив, що керівництво РПЦ поширює пропаганду, яка "довільно заявляє про Божу волю заради імперських мрій про правління диктатури". 

Він також додав, що РПЦ йде "блюзнірським невірним шляхом". 

Штайнмаєр згадав килимові бомбардування цивільних цілей, а також військові злочини та руйнування релігійних об'єктів в Україні, і підкреслив, що "жоден християнин, який ще має віру, розум і почуття, не зможе розглянути в цьому волю Божу".

Нагадаємо, Кабмін схвалив пропозиції про застосування персональних санкцій проти очільника РПЦ патріарха Кирила та ще семи її представників. 

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