Частина працівників Запорізької АЕС зникли, - ГУ розвідки

Співробітники Запорізької АЕС зазнають нищівних репресій. Частина з них зникли, їхня доля та поточне місцезнаходження невідомі.

Про це повідомила пресслужба ГУ розвідки Міноборони.

“Частина співробітників, які з різних причин погодились на співпрацю з окупантами та спеціально підготовлена “масовка” мають створити у членів Місії враження повної підтримки місцевими мешканцями дій окупантів. Наразі з ними працюють російські технологи для відпрацювання сценарію та створення необхідної для кремля “картинки”, - йдеться у повідомленні.

ГУ розвідки закликає світову спільноту сприяти ефективній та об’єктивній роботі Місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

В ході роботи місії мають бути з’ясовані обставини, що призвели до виникнення ризику аварії на найбільшому в Європі ядерному об’єкті.

Місія МАГАТЕ на ЗАЕС має завершитися створенням постійного представництва організації на станції.

Територія станції при цьому повинна бути демілітаризована, після чого буде створено 10-кілометрову зону безпеки та захищений транспортний коридор, яким до ЗАЕС доставлятимуться необхідне обладнання та спеціалісти.

Як раніше повідомлялось, радники президента України Володимира Зеленського заявили, що російські війська обстрілювали маршрут, яким інспектори їхали до ЗАЕС, щоб змусити їх проїхати туди через контрольовану Росією територію, тоді як РФ звинуватила українські сили у вогні по заводу вночі. Українські чиновники заявили, що насправді російські війська вели вогонь по заводу з сусіднього міста за Дніпром.

Прибувши до Запоріжжя, Гроссі сказав, що впевнений, що місію можна буде виконати безпечно.

Нагадаємо, у МЗС України заявляли, що у рамках місії експерти МАГАТЕ мають зафіксувати порушення стандартів і норм ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС на тлі російської окупації.