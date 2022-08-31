Очільник Нафтогазу готовий піти у відставку, якщо це допоможе реструктуризувати борг компанії, - Reuters

В липні компанія оголосила дефолт через заборону Кабміну розрахуватися за єврооблігаціями.

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко готовий піти у відставку, якщо це допоможе реструктуризувати борг компанії, повідомляє Reuters.

"Звісно, на благо держави... Якщо мова йде про це", - сказав Вітренко на запитання видання про звільнення, якщо це допоможе переконати інвесторів підтримати заморожування виплат за заборгованістю.

За його словами, він зрозумів, що робота стала "гарячою точкою". Але після тісного спілкування з інвесторами Вітренко не чув "навіть натяку на те, що зміна генерального директора може якось вплинути" на їхні рішення.

Вітренко додав, що інвестори компанії зрозуміли - рішення Нафтогазу про реструктуризацію боргу було ухвалене урядом, а не керівництвом НАК. Компанія надіялася продовжувати виплату заборгованості, використовуючи кредит Європейського банку реконструкції та розвитку.

Очільник Нафтогазу також повідомив, що Київ наполягав, аби НАК також домагалася дворічного заморожування платежів. Влада побоювалася, що будь-які дії державної компанії з обслуговування своїх боргів можуть зашкодити запиту уряду щодо реструктуризації міжнародних облігацій вартістю майже $20 млрд.

Нагадаємо, 26 липня Кабмін не дозволив Нафтогазу розрахуватися за єврооблігаціями, тож компанія оголосила дефолт. При цьому в НАК наголосили, що коштів на рахунках було достатньо, щоб не допустити дефолту.

Наступного дня компанія заявила, що невідкладно запропонує нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат. А згодом уряд затвердив нові умови реструктуризації боргів НАК перед кредиторами.