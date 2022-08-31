Новий навчальний рік у Миколаєві буде відбуватись онлайн, - Сєнкевич

В місті лишилось менше чверті школярів.

Наразі в Миколаєві зареєстровано 44 418 учнів, з них у місті перебуває майже 10 тис. дітей, а за кордоном - більше 17 тис.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Завтра розпочинаємо новий навчальний рік. У Миколаєві він буде відбуватись онлайн”, - написав Сєнкевич.

Він додав, що онлайн із учнями будуть працювати 2 843 вчителя, з них в місті залишаються 1,5 тис.

Сєнкевич розповів, що в Миколаєві подано 579 заяв на навчання дітей з тимчасово окупованих територій. Заяви продовжують надходити, і міська влада запевняє, що прийме всіх учнів у будь-який час, щоб кожна дитина могла отримати українську освіту.

Нагадаємо, через аварію на водозаборі з Дніпро-Бузького лиману припиняється водопостачання в Миколаїв.