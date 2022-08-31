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Невдовзі США оголосять про нову безпекову допомогу Україні, - Кірбі

Наступного тижня, до речі, запланована п'ята зустріч Контактної групи з оборони України.

Невдовзі США оголосять про нову безпекову допомогу Україні, - Кірбі
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Джозефа Байдена має намір надати додаткову безпекову допомогу Україні, повідомляє Reuters.

Про це нині заявив речник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Найближчими днями будуть оголошення про майбутню безпекову допомогу", — сказав на брифінгу Кірбі.

Нагадаємо, днями в адміністрації Байдена розповіли журналістам, що США допомогли Україні зі зброєю для контрнаступу на півдні.

Тим часом 8 вересня запланована п'ята зустріч Контактної групи з оборони України (формат Рамштайн).

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