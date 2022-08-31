В Ефіопії відбулася нова авіаатака на регіон Тиграй

В ефіопському регіоні Тиграй відбулася нова авіаатака – поблизу лікарні. Про це з посиланням на керівника іншого медичного закладу пише Reuters.

Авіаудару по Тиграю було завдано менш ніж через тиждень після того, як в Ефіопії відновилися бойові дії після чотиримісячного перемирʼя.

За словами виконавчого директора загальної лікарні Айдер, удару зазнала територія біля лікарні Мекелле. Обсяг руйнувань невідомий, чи є жертви – теж.

Речник уряду і речниця премʼєр-міністра не відповіли на прохання прокоментувати авіаудар.

Речник регіонального уряду Тиграя Гетачу Реда заявив, що було скинути щонайменше три бомби. Телефонного звʼязку в Тиграї нема вже понад рік, відколи ефіопські війська вийшли з регіону.

Нагадаємо, цього тижня унаслідок повітряного удару по дитячій ігровій зоні в ефіопському північному регіоні Тиграй загинули щонайменше семеро людей. Авіаудар по Меккеле був завданий через два дні після того, як бої між національним урядом та силами Тиграю відновилися.

Телебачення Тиграю, контрольоване регіональною владою, звинуватило в атаці федеральний уряд. Уряд закликав мешканців Тиграю триматися якомога далі від військових обʼєктів, оскільки має намір "вжити заходів проти військових сил".

Війна в Тиграї почалася в листопаді 2020 року і охопила сусідні регіони Афар та Амхара. Тоді почалися бойові дії між урядовими силами і колишньою правлячою партією регіону – Народним фронтом визволення Тиграю. В результаті люди втратили джерела засобів до існування, були зруйновані важливі об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема ферми, значна частина населення була змушена тікати з рідних місць. Бойові дії супроводжувалися повідомленнями про звірства урядових сил, включно груповими зґвалтуваннями. Є також повідомлення про вчинення воєнних злочинів й іншою стороною конфлікту. У листопаді тиграйські сили рушили до столиці Аддіс-Абеби, але урядовий наступ їх відкинув. У березні сторони оголосили про припинення вогню і гуманітарне перемирʼя. Конфлікт розгорівся знову цього тижня.

Тільки за період з 18 жовтня 2021 по січень 2022 через авіаудари в Тиграї загинули 146 людей, 213 були поранені.

У січні 2022 року в Тиграї внаслідок авіаудару в таборі для переміщених осіб загинули 56 людей. Іще 30, зокрема й діти, отримали поранення.

Ефіопія – друга за кількістю населення країна Африки. За даними російського бюро BBC, війна між урядом і повстанцями забрала життя тисяч цивільних, а мільйони стали вимушеними переселенцями. Федеральний уряд Ефіопії очолює лауреат Нобелівської премії миру Ахмед Алі Абай.