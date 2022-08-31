Очільник іранського МЗС летить сьогодні до Москви, де говоритиме про війну в Україні

Візит міністра закордонних справ Ірану до Москви буде здебільшого спрямований на сприяння вирішенню кризи в Україні.

Про це пише китайська урядова агенція Сіньхуа з посиланням на іранські видання.

Хусейн Амір-Абдоллахіан заявив, що він їде до Росії після того, як низка західних держав звернулася до Тегерана з проханням зіграти активнішу роль у припиненні війни.

Іранський прем’єр вирушить до Москви сьогодні, 31 серпня. Очікується, що він проведе переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

За його словами, на порядку денному візиту також буде обговорення з РФ двосторонніх відносин та афганської проблеми.

Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр підтвердила передачу Росії першої партії іранських безпілотників, які можуть бути використані у війні проти України.