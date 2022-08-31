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Блінкен привітав прибуття до Джибуті 23 тисяч укаїнського зерна

Це зерно є одним із перших вантажів української с/г продукції, яке потрапило в одні з найнестабільніших країн світу після початку війни.

Блінкен привітав прибуття до Джибуті 23 тисяч укаїнського зерна
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати привітали прибуття до африканської країни Джибуті 23 тисяч тонн українського зерна на борту корабля “Brave Commander”

Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

“Це зерно буде розповсюджено в Ефіопії та Сомалі, країнах, які відчувають продовольчу небезпеку після чотирьох років посухи. Сполучені Штати вдячні Джибуті за важливу роль у сприянні надходженню гуманітарних вантажів до регіону”, – зазначив він.

Це зерно є одним із перших вантажів української сільськогосподарської продукції, експортованої з Чорного моря, яке потрапило в одні з найнестабільніших країн світу після початку нападу Росії на Україну.

“Українська сільськогосподарська продукція має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки”, – додав Блінкен.

Нагадаємо, 30 серпня з порту "Південний" також вирушило друге судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН. На борту балкера KARTERIA 37,5 тис. тонн пшениці для потреб населення Ємену. 

Всього за день із портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушили відразу шість суден з агропродукцією. Загальна кількість вантажу - 183 тис. тонн.

Загалом у ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 61 судно вирушило з українських портів. На їх борту близько 1,5 млн тонн продовольства. Загалом у серпні Україна експортувала майже 2 млн тонн зернових. Найбільше у серпні було експортовано кукурудзи.

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