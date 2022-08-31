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Боррель: міністри ЄС домовилися про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Росією

У Євросоюзі також спостерігають значне збільшення перетину кордону росіянами в сусідні держави. 

Боррель: міністри ЄС домовилися про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Росією
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу домовилися про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Про це у своєму Twitter повідомив Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він зауважив, що в союзі спостерігають значне збільшення перетину кордону росіянами в сусідні держави. 

"Це стає загрозою для безпеки", - додав Боррель.

Тож міністри вирішили ухвалити рішення про припинення спрощеної видачі віз росіянам.

Також очільники МЗС доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз громадян РФ, передає "Європейська правда". Адже серед країн-членів уже є занепокоєння з цього приводу.

"Ми погодились запросити Єврокомісію вивчити цю складну ситуацію і надати рекомендації", - сказав Боррель.

За словами глави європейської дипломатії, в ЄС є спільне розуміння, що шенгенські візи потрібно продовжити видавати росіянам на індивідуальній основі. Особливо - конкретним групам. 

"Ми не хочемо відрізати себе від тих росіян, які проти війни в Україні, ми не хочемо відрізати себе від російського громадянського суспільства", - пояснив Боррель.

Також міністри закордонних справ ЄС назвали викликом ситуацію з видачею віз для росіян у країнах, сусідніх до РФ. Дипломати зійшлися на тому, що ці держави можуть запроваджувати заходи щодо обмеження в’їзду на національному рівні відповідно до шенгенського кодексу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що ЄС призупинить дію угоди з Росією, яка спрощує видачу віз, але загальна заборона на видачу віз не буде введена. Проти заборони на видачу віз громадянам Росії виступили Франція та Німеччина. А ось Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Естонія хочуть самостійно обмежити в’їзд для росіян.

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