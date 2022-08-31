Команда Трампа могла приховати чи перемістити секретні документи, – Мінʼюст США

У той час як уряд вимагав захисту всіх секретних матеріалів з цього сховища, хтось продовжував переміщувати чи ховати документи.

Експрезидент США Дональд Трамп та його радники неодноразово ігнорували передачу державних документів із високою секретністю, навіть після того, як отримали повістки до суду, а поліція пообіцяла провести ретельний обшук. Ці відмови привели до слідчих дій ФБР у маєтку Трампа у Флориді, під час якого виявили понад 100 додаткових секретних документів, пише Washington Post із посиланням на заяву федеральних прокурорів.

Агенти шукали "фізичні документи та записи, що є доказами, контрабанду, плоди злочинів чи інші предмети, якими незаконно володіли" в порушення трьох федеральних законів, включно з законом про шпигунство.

Деякі коробки, які зберігалися в сховищі, "не були повернуті до огляду адвоката" – це свідчить про те, що в той час як уряд вимагав захисту всіх секретних матеріалів з цього сховища, хтось продовжував переміщувати чи ховати документи.

Під час обшуку на початку серпня агенти виявили настільки таємні матеріали, що навіть їм, співробітникам контррозвідки ФБР і адвокатам Міністерства юстиції, знадобились додаткові дозволи, перш ніж вони змогли ознайомитися з файлами.

Кілька документів мали гриф "цілком таємно". Їх вилучили з шафки в офісі Трампа. При цьому до цього, в червні, адвокат Трампа добровільно передав близько 50 інших секретних документів.

Коли агенти ФБР обшукали власність Трампа в серпні, вони знайшли понад 100 секретних документів, які, як писали прокурори "ставлять під серйозний сумнів заяви, зроблені в сертифікації 3 червня, і ставлять під сумнів ступінь співпраці в цьому питанні".

Команда юристів Трампа називає обшуки "політичним рейдом". Вони вимагають, аби спеціальний майстер – сторонній експерт – отримав дозвіл на повернення предметів, вилучених у Трампа, які вийшли за рамки обшуку.

Нагадаємо, за даними Washington Post, ФБР шукало в маєтку Трампа серед іншого документи, які стосуються ядерної зброї.

Міністерство юстиції розпочало попереднє розслідування перевезення Трампом президентських записів у квітні. Тоді Комітет з нагляду Палати представників США оголосив, що розширює розслідування дій Трампа, зробивши запит на додаткову архівну інформацію.

Перед цим у січні Нацуправління архівів вилучило 15 ящиків із записами з маєтку Трампа, який передав ці документи лише після того, як зіткнувся з можливими судовими позовами щодо їх вилучення.