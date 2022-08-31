Команда Трампа могла приховати чи перемістити секретні документи, – Мінʼюст США

Експрезидент США Дональд Трамп та його радники неодноразово ігнорували передачу державних документів із високою секретністю, навіть після того, як отримали повістки до суду, а поліція пообіцяла провести ретельний обшук. Ці відмови привели до слідчих дій ФБР у маєтку Трампа у Флориді, під час якого виявили понад 100 додаткових секретних документів, пише Washington Post із посиланням на заяву федеральних прокурорів.
Агенти шукали "фізичні документи та записи, що є доказами, контрабанду, плоди злочинів чи інші предмети, якими незаконно володіли" в порушення трьох федеральних законів, включно з законом про шпигунство.
Деякі коробки, які зберігалися в сховищі, "не були повернуті до огляду адвоката" – це свідчить про те, що в той час як уряд вимагав захисту всіх секретних матеріалів з цього сховища, хтось продовжував переміщувати чи ховати документи.
Під час обшуку на початку серпня агенти виявили настільки таємні матеріали, що навіть їм, співробітникам контррозвідки ФБР і адвокатам Міністерства юстиції, знадобились додаткові дозволи, перш ніж вони змогли ознайомитися з файлами.
Кілька документів мали гриф "цілком таємно". Їх вилучили з шафки в офісі Трампа. При цьому до цього, в червні, адвокат Трампа добровільно передав близько 50 інших секретних документів.
Коли агенти ФБР обшукали власність Трампа в серпні, вони знайшли понад 100 секретних документів, які, як писали прокурори "ставлять під серйозний сумнів заяви, зроблені в сертифікації 3 червня, і ставлять під сумнів ступінь співпраці в цьому питанні".
Команда юристів Трампа називає обшуки "політичним рейдом". Вони вимагають, аби спеціальний майстер – сторонній експерт – отримав дозвіл на повернення предметів, вилучених у Трампа, які вийшли за рамки обшуку.
Нагадаємо, за даними Washington Post, ФБР шукало в маєтку Трампа серед іншого документи, які стосуються ядерної зброї.
Міністерство юстиції розпочало попереднє розслідування перевезення Трампом президентських записів у квітні. Тоді Комітет з нагляду Палати представників США оголосив, що розширює розслідування дій Трампа, зробивши запит на додаткову архівну інформацію.
Перед цим у січні Нацуправління архівів вилучило 15 ящиків із записами з маєтку Трампа, який передав ці документи лише після того, як зіткнувся з можливими судовими позовами щодо їх вилучення.