Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов

Причина смерті поки не повідомляється.

На 92-му році життя помер колишній президент СРСР Михайло Горбачов.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

“Горбачов помер на 92-му році життя, заявили в ЦКЛ”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє “Ліга”, Горбачов останні три роки через цукровий діабет та проблеми з нирками жив у Центральній клінічній лікарні в Москві.

Михайло Горбачов був першим та останнім президентом СРСР у період з 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року. Також він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС та головою президії Верховної Ради СРСР.

Нагадаємо, 10 травня 2022 року на 88-му році життя помер перший президент України Леонід Кравчук.