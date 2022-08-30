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Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов

Причина смерті поки не повідомляється.

Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Фото: EPA/UPG

На 92-му році життя помер колишній президент СРСР Михайло Горбачов. 

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

“Горбачов помер на 92-му році життя, заявили в ЦКЛ”, - йдеться у повідомленні. 

Як повідомляє “Ліга”, Горбачов останні три роки через цукровий діабет та проблеми з нирками жив у Центральній клінічній лікарні в Москві. 

Михайло Горбачов був першим та останнім президентом СРСР у період з 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року. Також він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС та головою президії Верховної Ради СРСР.

Нагадаємо, 10 травня 2022 року на 88-му році життя помер перший президент України Леонід Кравчук.

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